خطوات استلام شقق سكن لكل المصريين 2026

كتب : محمد عبدالناصر

01:57 م 06/01/2026
مشروع شقق سكن لكل المصريين من أهم المشروعات التي توفرها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل، وحاليا يتم تسليم شقق جديدة في مدينة اكتوبر الجديدة.

ويتم حاليا تسليم دفعة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي تشمل 55 عمارة سكنية بواقع 1032 وحدة وتشمل مناطق:

منطقة غرب المطار (قطاع أ):

المرحلة الخامسة (موقع 51): تسليم العمارات من رقم (1058) إلى (1063) - تنفيذ شركة القاسم للمقاولات.

المرحلة الثالثة (موقع 58): تسليم العمارات من رقم (1051) إلى (1057) - تنفيذ شركة كابيتال للمقاولات.

المرحلة الثالثة (موقع 46): تسليم العمارات من رقم (770) إلى (779) - تنفيذ شركة أبو يحيى للمقاولات.

منطقة 800 فدان (قطاع أ):

المرحلة الثانية (موقع 37): تسليم 32 عمارة، من رقم (363) إلى (394) - تنفيذ شركة جنوب سوهاج للمقاولات (استكمال عروس النيل).

وتشمل إجراءات الاستلام الخطوات التالية:

- تبدأ عملية استلام الوحدة السكنية داخل مشروع الإسكان الاجتماعي بعد الانتهاء من الاستعلام الميداني وتوقيع العقد في البنك الممول للوحدة، ويتم المتابعة معه لاستلام نسخة العقد الثلاثية.

وتأتي الخطوة الثانية بالذهاب إلى جهاز المدينة التابع له الوحدة أو مديرية الإسكان، لاستخراج محضر استلام الوحدة بالتخصيص المحدد.

وبعد هذه الخطوة يحدد جهاز المدينة مندوب يكون مسؤول عن تسليم الوحدة للحاجز، وتعتبر مرحلة معاينة الوحدة من أهم الخطوات في استلام الوحدة، فلا بد من مراجعة كافة التشطيبات والخدمات في الوحدة السكنية والتأكد أنها مطابقة للمواصفات.

وفي حالة وجود أي عيوب في التشطيبات لابد من الامتناع عن التوقيع على محضر الاستلام، ويتم تدوين هذه الملاحظات في محضر المعاينة والذي تم إعداده خصيصا لهذا الأمر لحماية حقوق المواطنين.

وفي حالة عدم التزام الشركة المنفذة بالتسليم في المدة المحددة بمحضر المعاينة يتم تقديم شكوى رسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، مرفق بها صورة بطاقة صاحب الوحدة وعقد التخصيص.

- ويتم تحضير طلب استلام وحدة سكنية.

وسداد رسوم مقايسة عداد الكهرباء، والمياه، ورسم الشبكة الأرضية للغاز، ثم استلام الوحدة.

سكن لكل المصريين استلام شقق وزارة الإسكان محدودي الدخل

