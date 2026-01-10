وزير الإسكان يتابع تنفيذ أبراج "الداون تاون" بالعلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

واطَّلع وزير الإسكان، خلال الجولة على معدلات التنفيذ وجميع أعمال الواجهات للأبراج، ومكونات مشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتكون المشروع من برج أيقوني واحد بعدد 67 طابقًا ارتفاع 307 م، بالإضافة إلى 2 طابق بدروم، بإجمالي مساحة بنائية قدرها 460,720 مترًا مربعًا، ويشمل البرج 743 وحدة سكنية، ووحدات تجارية، وكبائن فندقية بعدد 80 كابينة ومواقف للسيارات.

كنا يتضمن المشروع الأبراج السكنية بواقع 4 أبراج سكنية ارتفاع 200 م بعدد 54 طابقًا لكل برج، بعدد 1,888 وحدة سكنية، بواقع 472 وحدة لكل برج، ووحدات تجارية.

وصعد وزير الإسكان، إلى الدور 66 بالبرج الأيقوني، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها بالموقع وتشطيب الواجهات في البرج، والتشطيبات الداخلية، كما تابع الموقف الخاص بأعمال المرافق بالمشروع.

كما تابع الوزير، الموقف التنفيذي لمشروع بحيرات دارن تاون "اللاجونز" وهو تطوير سياحي وترفيهي فاخر في مدينة العلمين الجديدة، يمتد على 745 فدانًا، مع مساحة تطوير 350 فدانًا ومساحة إجمالية قدرها 636,207 م²، ويعتمد المشروع على شبكة مترابطة من 11 بحيرة صناعية بمساحة مياه إجمالية 226,530 م²، وسبع جزر وظيفية تشمل وحدات إقامة فاخرة، مرافق رياضية وترفيهية، مسرحًا، حدائق مائية، ومناطق فعاليات، ويضم كورنيش بمساحة 222,084 م² للأنشطة التجارية والترفيهية والمسطحات الخضراء، كما يضم 109 مبنى بتصميم متكامل مع المسطحات المائية.

وخلال الجولة، وجه الوزير بحصر الفرص الاستثمارية بالمشروع، وبالأراضي المحيطة به لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق المستهدف من تنمية تلك المنطقة.

