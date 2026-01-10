إعلان

بيع كافة الوحدات المطروحة بقرعة إسكان نقابة المهندسين بكمبوند بارادايس

كتب : محمد عبدالناصر

11:09 م 10/01/2026
انتهت النقابة العامة للمهندسين، من إجراءات القرعة العلنية لطرح 96 وحدة بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، والتي أُقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان بالنقابة العامة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، والأستاذ الدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن- عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس لجنة القرعة، والمهندس الاستشاري فاروق الحكيم- وكيل اللجنة، والمهندسة زينب شاور- مقرر اللجنة، والمهندس خالد توكل- مقرر مساعد اللجنة.

شهدت إجراءات القرعة عند افتتاحها إقبالًا كثيفًا، وأُجريت فعاليات القرعة في أجواء لا تنقصها الشفافية، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية بشكل سهل وسلس.

وتتراوح مساحات الوحدات من 130 مترًا إلى 185 مترًا، بتسهيلات في السداد حتى ٦ سنوات، والمشروع عبارة عن تجمع سكنى (كمبوند) مُقام على مساحة 44,50 فدان، بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويتكون من 73 عمارة سكنية، وتتكون كل عمارة من جراج ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة.

النقابة العامة للمهندسين كمبوند بارادايس المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

