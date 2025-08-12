لمَن لم يحالفهم الحظ.. حصر الشقق المتبقية من "سكن لكل المصريين 7"

كتب- محمد عبد الناصر:

قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حصرَ الوحدات السكنية المتبقية بالمدن المختلفة، ضمن الطرح الأول لإعلان سكن لكل المصريين 7 بالمدن الجديدة، ثم جمعها في ملف PDF واحد؛ يتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للصندوق اضغط هنا

وأكد صندوق الإسكان أنه سيمنح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية، الفرصة للاطلاع على الملف ومعرفة الوحدات المتبقية؛ لاتخاذ القرار المناسب لهم ومعرفة الوحدة التي يرغبون في حجزها.

ورصد صندوق الإسكان عددًا من الوحدات المتبقية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ؛ حيث يوجد 17 وحدة متبقية بمدينة حدائق العاصمة، 155 وحدة متبقية بمدينة حدائق أكتوبر، 31 وحدة متبقية بمدينة 6 أكتوبر، 271 وحدة متبقية بمدينة 15 مايو، 410 وحدات متبقية بمدينة بدر.

ويمكن للمواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع "فيسبوك" من أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه إلى أي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو 50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين 7