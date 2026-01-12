إعلان

وزير الإسكان يستعرض مشروعات حياة كريمة في 14 محافظة

كتب : محمد عبدالناصر

04:12 م 12/01/2026

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع.

وبحسب بيان، استعرض الاجتماع عددآ من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات أسوان، أسيوط، المنيا، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، الجيزة، قنا، والتى بلغت نسب تنفيذ المشروعات بها مرحلة متقدمة، بجانب استعراض موقف المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمحافظات الغربية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والأقصر، والمنوفية.

وتم خلال الاجتماع عرض تقريراً عن موقف الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

وأكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، موجها بضرورة التواصل والتنسيق الكامل بين كل العناصر المنفذة للمشروعات، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

شريف الشربيني مشروعات حياة كريمة المجتمعات العمرانية مبادرة حياة كريمة

