أعلنت منصة مصر العقارية، عن إجراء تحديثات تنظيمية محدودة على آليات العمل، وذلك في إطار حرصها على تعزيز معايير الأمان والشفافية، وضمان تجربة عادلة لجميع المواطنين، مع تحديد مواعيد تخصيص الوحدات السكنية الجديدة بعد انتهاء فترة التحديث.

وأوضحت المنصة أن مواعيد التخصيص المقررة جاءت على النحو التالي:

مشروع ديارنا: الأحد والاثنين 18 و19 يناير 2026.

مشروع ظلال: الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026.

مشروع الإسماعيلية: الخميس 22 يناير 2026.

مشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر: الاثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

وأكدت منصة مصر العقارية أنه حتى الآن لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات ما زالت متاحة بالكامل، ولن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية.

وشددت المنصة على أن هذه التحديثات لن يكون لها أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم، داعية المتقدمين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة لمنصة مصر العقارية، وعدم الالتفات إلى أي شائعات أو مصادر غير موثوقة.

