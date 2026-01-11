إعلان

منصة مصر العقارية.. بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان ومواعيد جديدة للتخصيص

كتب : محمد عبدالناصر

05:34 م 11/01/2026

شقق الإسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت منصة مصر العقارية، عن إجراء تحديثات تنظيمية محدودة على آليات العمل، وذلك في إطار حرصها على تعزيز معايير الأمان والشفافية، وضمان تجربة عادلة لجميع المواطنين، مع تحديد مواعيد تخصيص الوحدات السكنية الجديدة بعد انتهاء فترة التحديث.

وأوضحت المنصة أن مواعيد التخصيص المقررة جاءت على النحو التالي:

مشروع ديارنا: الأحد والاثنين 18 و19 يناير 2026.

مشروع ظلال: الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026.

مشروع الإسماعيلية: الخميس 22 يناير 2026.

مشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر: الاثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

وأكدت منصة مصر العقارية أنه حتى الآن لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات ما زالت متاحة بالكامل، ولن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية.

وشددت المنصة على أن هذه التحديثات لن يكون لها أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم، داعية المتقدمين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة لمنصة مصر العقارية، وعدم الالتفات إلى أي شائعات أو مصادر غير موثوقة.

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شقق الإسكان منصة مصر العقارية حجز شقق الإسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صلاح على موعد مع الثأر من ساديو ماني.. تقارير إنجليزية تكشف التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

صلاح على موعد مع الثأر من ساديو ماني.. تقارير إنجليزية تكشف التفاصيل
بعد أزمة طلاق زوجها.. لقاء الخميسي: "اختبار الدنيا مش سهل"
زووم

بعد أزمة طلاق زوجها.. لقاء الخميسي: "اختبار الدنيا مش سهل"
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج
أخبار مصر

السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج

المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 11.8% في ديسمبر
أخبار البنوك

المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 11.8% في ديسمبر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران