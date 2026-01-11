إعلان

محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن

كتب : محمد عبدالناصر

09:03 م 11/01/2026

رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إنه يكن محبة خاصة لمصر وشعبها، واصفًا المصريين بأنهم شعب رائع يتمتع بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأوضح العبار، في تصريحاته خلال مقابلة من قناة cnn الاقتصادية، أن كثيرًا من المسافرين يتعرضون لمواقف غير إنسانية عند السفر إلى بعض الدول الأوروبية، حيث يواجهون أسئلة كثيرة عن ما سبب الزيارة؟، وكم المدة التي تتواجد بها في البلاد؟،

وتابع: التعامل في هذه الدول يخلو من الترحيب داخل مكاتب الهجرة، معتبرًا أن هذا الأسلوب يمثل إهانة غير مبررة للزائر، ومؤكدًا أنه لا ينصح بالسفر إلى أي بلد يُعامل الزائرين بهذه الطريقة.

وأشار إلى أن التجربة في مصر مختلفة تمامًا، لافتًا إلى أن الزائر يشعر بالترحيب منذ لحظة وصوله، بل من على مدرج الطائرة، وهو ما يعكس طبيعة الشعب المصري وحسن استقباله للضيوف.

وأكد العبار أن هذا الدفء الإنساني والبساطة في التعامل يمثلان قيمة حقيقية تميز مصر عن كثير من الوجهات الأخرى.

