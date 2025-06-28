"الإسكان الاجتماعي": لا نهدف للربح.. ونوفر وحدات مدعمة لتسهيل التملك

كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق لا يسعى لتحقيق أي أرباح من مشروعات "سكن لكل المصريين"، وإنما يهدف بالأساس إلى توفير وحدات سكنية مدعمة لتيسير حصول المواطنين من الفئات المستهدفة على سكن ملائم.

وأوضحت "عبد الحميد"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن آلية السداد تعتمد على تقسيط ثمن الوحدة على مدار 20 عامًا، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 40% من دخل المواطن، وهو ما تم التوصل إليه بعد دراسة شاملة لأفضل الخيارات التمويلية المناسبة للمتقدمين.

وأضافت أن أسعار الوحدات السكنية في آخر إعلان ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" تراوحت بين 650 و700 ألف جنيه للوحدة بمساحة 90 مترًا، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تشهد الأسعار ارتفاعًا طفيفًا في الطرح القادم نتيجة زيادة تكاليف التنفيذ.

وكشفت "عبد الحميد"، أن نحو 625 ألف مواطن استفادوا من برنامج الإسكان الاجتماعي منذ إطلاقه في عام 2014، في حين يتم حاليًا تسليم ما بين 80 و90 ألف وحدة سنويًا، مع خطة لرفع هذا العدد إلى 120 ألف وحدة سنويًا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن الصندوق يواصل العمل لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، وتوفير وحدات تناسب مختلف شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ على جودة البناء والالتزام بالمعايير التي تضمن بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

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