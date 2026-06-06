إعلان

جهة التمويل والاستعلام.. تسهيلات جديدة لمتقدمي سكن لكل المصريين

كتب : محمد عبدالناصر

04:54 م 06/06/2026

سكن لكل المصريين 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة حزمة من التسهيلات للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2.

صندوق الإسكان يتيح تغيير جهة التمويل وإعادة الاستعلام

أكد الصندوق، في بيان، أنه يمكن للمتقدمين الذين سبق رفض طلباتهم أو تعليقها، التقدم بطلب لتغيير جهة التمويل في حال رفض الطلب من جانب الجهة التمويلية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء إعادة استعلام من خلال أقرب مكتب بريد في حالة الرفض الناتج عن الاستعلام الميداني.

شروط الاستفادة من التسهيلات

- عدم سحب مقدم جدية الحجز.
- انطباق شروط الإعلان على المتقدم.
- ألا يكون قد مر أكثر من عام على قرار الرفض أو التعليق.

وفي حال عدم رغبة المواطن في استكمال الإجراءات، أتاح الصندوق إمكانية استرداد مقدم جدية الحجز وفق القواعد المنظمة.

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الخدمي للصندوق عبر الرابط: اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التمويل العقاري الإسكان الإجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي استعلام الإسكان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فقد والده وعمل مساعد بناء.. قصة مهاجم البرازيل الجديد أمام مصر
رياضة عربية وعالمية

فقد والده وعمل مساعد بناء.. قصة مهاجم البرازيل الجديد أمام مصر
إيران: الضربات الأمريكية على مواقع الرادار انتهاك واضح لوقف النار
شئون عربية و دولية

إيران: الضربات الأمريكية على مواقع الرادار انتهاك واضح لوقف النار
منافس مصر.. بلجيكا تسحق تونس بخماسية نظيفة استعدادا للمونديال
رياضة محلية

منافس مصر.. بلجيكا تسحق تونس بخماسية نظيفة استعدادا للمونديال
إلكترونيًا.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026
أخبار مصر

إلكترونيًا.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

النيابة العامة بعد سقوط إمبراطورية نخنوخ: دولة القانون ماضية في طريقها
حوادث وقضايا

النيابة العامة بعد سقوط إمبراطورية نخنوخ: دولة القانون ماضية في طريقها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة: ضبط 10 قطع أثرية وأسلحة نارية وذخائر داخل مسكن صبري نخنوخ
النيابة العامة تكشف تفاصيل اتهام صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة في التجمع الخامس