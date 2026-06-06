أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة حزمة من التسهيلات للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2.

صندوق الإسكان يتيح تغيير جهة التمويل وإعادة الاستعلام

أكد الصندوق، في بيان، أنه يمكن للمتقدمين الذين سبق رفض طلباتهم أو تعليقها، التقدم بطلب لتغيير جهة التمويل في حال رفض الطلب من جانب الجهة التمويلية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء إعادة استعلام من خلال أقرب مكتب بريد في حالة الرفض الناتج عن الاستعلام الميداني.

شروط الاستفادة من التسهيلات

- عدم سحب مقدم جدية الحجز.

- انطباق شروط الإعلان على المتقدم.

- ألا يكون قد مر أكثر من عام على قرار الرفض أو التعليق.

وفي حال عدم رغبة المواطن في استكمال الإجراءات، أتاح الصندوق إمكانية استرداد مقدم جدية الحجز وفق القواعد المنظمة.

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الخدمي للصندوق عبر الرابط: اضغط هنا