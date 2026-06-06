أهاب جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بأصحاب المحال التجارية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج رخص التشغيل واستكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن ممارسة النشاط بصورة قانونية ويجنب أصحاب المحال التعرض لأي إجراءات قانونية مستقبلًا.

تحذير عاجل من جهاز حدائق أكتوبر لأصحاب المحلات التجارية

قال الجهاز، في بيان اليوم، إنه في إطار حرصه على تذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المحال أثناء إجراءات الترخيص، يتيح إمكانية تقديم شكاوى مكتوبة في حال وجود أي مشكلات تتعلق بالأوراق أو إجراءات التقديم، موضحًا بها كافة التفاصيل، على أن يتم تقديمها بمكتب المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، حيث يتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وأكد الجهاز حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأنشطة التجارية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، حيث سيتم الإعلان عن يوم محدد شهريًا لعقد لقاء مفتوح مع أصحاب المحال التجارية لمناقشة المعوقات المتعلقة بالتشغيل والأنشطة المختلفة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار القوانين واللوائح المنظمة.