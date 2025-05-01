صور.. وزير الإسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي

كتب- محمد عبدالناصر:

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد مشروعات مدينة القاهرة الجديدة، استهلها بمشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي، يرافقه مسؤولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز القاهرة الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، بمختلف مكونات المشروع، مستمعًا لشرح تفصيلي عن الأعمال الجارية حيث أشار المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المأخذ يتكون من مباني المصافي الميكانيكية الناعمة، وهي مصفاة لإزالة الشوائب قبل دخول المياه للمأخذ والمضخات الرئيسية، والمطرقة المائية، وغرفة الجهد المتوسط، ومبنى المولدات، ويوجد 3 مولدات رئيسية قدرة 3 ميجاوات في حالة الطوارئ، ومولد خدمات (250 ك. ف) Eneria وغرفة الـ PLC، ولوحات تشغيل المولدات عن بعد.

وتفقد وزير الإسكان مبنى الطلمبات الرئيسية المكون من 4 طلمبات رأسية 2000 لتر/ ثانية، وعدد 3 مضخات بالخدمة والمضخة الرابعة احتياطية، موجهًا بالعمل على الحفاظ على ما تم بالمشروع لخدمة المناطق المستهدفة.

يذكر أن ماخذ القاهرة الجديدة، المرحلة الأولى القائمة به تتضمن 3 طلمبات تدفق 2000 لتر/ ثانية + طلمبة احتياطي تصرف إجمالي 520 متر3/ يوم، والمرحلة الثانية تتضمن 3 طلمبات تدفق 2000 لتر/ ثانية + طلمبة احتياطي تصرف إجمالي 520 متر3/ يوم وتم تشغيل طلمبة إضافية بقدرة 160 م3/ يوم.

وتتضمن مرحلة أبو عويقل 3 طلمبات تدفق 2000 لتر/ ثانية + طلمبة احتياطي تصرف إجمالي 520 متر3/ يوم، ويصل إجمالي المأخذ المنفذ إلى 1.5 مليون م3/ يوم، وإجمالي الطاقة المنتجة بعد تنفيذ المرحلة المستقبلية 2 مليون م3/ يوم.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

السياحة تكشف أسعار تذاكر العبارات البحرية لموسم الحج 2025

زيادة غير مسبوقة.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة