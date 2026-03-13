قام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بإطلاق حملة إعلامية تعريفية جديدة خلال شهر رمضان، تستهدف تسليط الضوء على حجم المشروعات التنموية والإنتاجية التي ينفذها الجهاز في عدد من القطاعات الحيوية، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الإنتاج والتصنيع في مصر.

وتأتي الحملة في إطار استراتيجية إعلامية تهدف إلى تعريف الرأي العام بنموذج التنمية المتكاملة الذي يتبناه الجهاز، والذي يقوم على الربط بين القطاعات الإنتاجية المختلفة ضمن منظومة اقتصادية مترابطة تبدأ من الزراعة واستصلاح الأراضي، مرورًا بالتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى التسويق والتصدير، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية ودعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل الصناعة والسياحة والبنية التحتية والنقل.

وتتضمن الحملة عملًا فنيًا غنائيًا بصوت الفنانة آمال ماهر وألحان عمرو مصطفى، حيث يعكس العمل رؤية الجهاز في دعم التنمية والإنتاج وتعزيز روح العمل والبناء، إلى جانب إبراز حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.

كما تشهد الحملة مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، الذين يظهرون في الإعلان للتأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن بينهم نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، ومحمد فاروق رئيس مجلس إدارة مجموعة موبيكا للأثاث، وأحمد طارق خليل رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية.

كما تضم قائمة المشاركين رجل الأعمال سمير النجار مؤسس شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، وأحمد أبو هشيمة مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مافي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري، تضم سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي بشركة شنايدر إلكتريك، ووانج يانج الرئيس التنفيذي لإدارة المؤسسات في هواوي مصر، وينز أليرز، المدير الإقليمي لأفريقيا بشركة KSB الألمانية.