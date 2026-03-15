ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق على مستوى محافظتي "المنوفية ومطروح" ومدينة العاشر من رمضان.

واستهلت وزيرة الإسكان، الاجتماع بالتأكيد أن اجتماع لجنة المرافق يأتي إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات وتحسين مستوى المرافق للمواطنين، لافتة إلى أنه يستهدف أيضًا بحث كافة التحديات وإيجاد الحلول اللازمة لها وكذلك الاستماع إلى الآراء والأفكار التي من شأنها تطوير المنظومة، على مستوى الجمهورية.

واستعرضت الوزيرة تقارير الجهات التنفيذية بشأن سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى موقف المشروعات الجاري تنفيذها بهدف تحسين جودة الحياة في المدن والقرى، كما تم عرض نسب الإنجاز الحالية والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وسبل الإسراع بمعدلات العمل للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكدت أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية، خاصة تلك المرتبطة بتطوير المرافق والخدمات الأساسية، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم خطط التنمية بالمحافظات، كما شددت على ضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة والجهات المعنية والشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وفيما يتعلق بالمشروعات بمحافظة المنوفية، تم استعراض موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتوصيل خدمات المرافق للقرى والمناطق المستهدفة، مع التأكيد على أهمية الانتهاء منها في أقرب وقت لدعم جهود الدولة في تطوير الريف المصري، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعات محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي بعدد من المناطق، وتطوير ورفع كفاءة شبكات المرافق لخدمة السكان بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الإطار وجهت وزيرة الإسكان بدراسة احتياجات المحافظة من المشروعات، وتنفيذ الحلول الدائمة للمناطق الساخنة بالمحافظة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف منظومة مياه الشرب بمحافظة مطروح، حيث يتم نقل المياه عبر الطريق الساحلى مسافة ٣٠٠ كم من مدينة الحمام إلى مدينة مطروح عبر خطوط مياه بإجمالى طول ٥٠٠ كم تقريبا وأقطار متدرجة، وتشمل المنظومة روافع المياه وخزانات التكديس، ومحطات التحلية لمياه البحر، هذا بجانب استعراض منظومة الصرف الصحي بمحافظة مطروح والتي تشمل 4 محطات معالجة صرف صحي و7 محطات رفع رئيسية و 24 محطة رفع فرعية.

وتناول الاجتماع موقف منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان بطاقة تصميمية إجمالية ١,٨٢١ مليون م3 / يوم، وكذا منظومة الصرف بمحطات المدينة بطاقة تصميمية إجمالية ٥٧٦ ألف م3 / يوم، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري، لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ورفع كفاءته بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.