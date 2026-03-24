ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث وجّه المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، مع الدفع بالمعدات وتكثيف التمركزات بكافة المحاور والميادين الرئيسية، لمواجهة موجة الطقس غير المستقر وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووجهت الشركة القابضة للمياه عدة نصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الغزيرة لتجنب حدوث أي أضرار، على النحو التالي:

* ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي واستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

* تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

* تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم/ساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

* تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

* تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية، لتجنب خطر الصعق الكهربائي.