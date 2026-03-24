وزيرة الإسكان توجه برفع درجات الاستعداد القصوى بالمدن الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

06:09 م 24/03/2026

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان

وجّهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤساء أجهزة المدن الجديدة برفع درجات الاستعداد القصوى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة.

يأتي ذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحذيراتها من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026، مع تعرض عدد من المناطق لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى غزيرة.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وكفاءة عمل محطات الرفع والصرف الصحي، فضلًا عن توافر المعدات والسيارات اللازمة للتعامل الفوري مع تجمعات المياه.

وأكدت الوزيرة أهمية المتابعة المستمرة لحالة الطقس، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع مراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ وانتشارها في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

