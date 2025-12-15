موجة ارتفاع جديدة.. الذهب يقفز بأكثر من 1%

كتب- أحمد الخطيب:

واصلت أسعار الذهب صعودها القوي في الأسواق العالمية، مسجلة ارتفاعًا تجاوز 1% خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر الأونصة إلى نحو 4343 دولارًا، بزيادة قدرها 1.02% وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، في موجة صعود جديدة تعكس تنامي الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، إلى جانب تنامي توقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب تعيين دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تراجع الدولار الأمريكي، ما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

كما ساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة العالمية خلال الفترة المقبلة في دعم أسعار الذهب، مع تراجع عوائد السندات، وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، ويدفع المزيد من السيولة نحوه.