إعلان

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب : مصراوي

04:01 م 15/12/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت: ميريت نادي

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.57 % عند مستوى 42305 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03 %، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.3 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 4.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 236.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.07 % عند مستوى 42065 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية EGX 30 المستثمرين المصريين تعاملات المستثمرين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء