وزير الإسكان يكشف موقف أرض الزمالك بأكتوبر ويُعلن عن طروحات جديدة

جهاز 6 أكتوبر يسحب الوحدات المخالفة بعد تحويلها لنشاط تجاري

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إن المرحلة الأولى من حياة كريمة تشمل حوالي 1450 قرية وهي في مراحلها الأخيرة، وأكد أن المشروع بالكامل يشمل 4700 قرية.

وأضاف الشربين خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الأحد، أن وحدات الإسكان المتوسط تُباع بسعر التكلفة الفعلية دون أرباح، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق تمويل يحصل عليه الجهاز من البنوك ويعاد تحصيله من المواطنين وفق سعر الفائدة.

وأكد أن الإجراءات التي تمت على أراض نادي الزمالك تمت وفق ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أنه سيتم التوصل لحل خلال فترة لا تتجاوز 3 إلى 4 شهور

وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:

-التنمية العمرانية لا تستهدف المدن الجديدة فقط بل تشمل أقاليم كاملة مثل إقليم الساحل الشمالي الغربي.

- يجري الآن تنفيذ منطقة صناعية مساحتها 5000 فدان في العلمين وسيتم تشغيل مصانع بها قريبًا.

- تدخل الدولة في الساحل الشمالي تأخر سنوات طويلة قبل 2014 مما أدى إلى إهدار مساحات كبيرة في قرى موسمية.

- وجود فرص السكن والعمل والخدمات في العلمين خلق ارتباطًا دائمًا بين السكان والمدينة.

- الدولة تدخلت لإنشاء مدن متكاملة في الساحل تعمل طوال العام وليس فقط في موسم الصيف.

- العاصمة الإدارية تحولت من حلم إلى واقع وتعمل بها الوزارات منذ مارس 2023.

- مدينة العلمين الجديدة تضم 3 جامعات تعمل بالفعل ويقيم فيها طلاب طوال العام.

