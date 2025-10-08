إعلان

صندوق التنمية الحضرية: خطة كبيرة لتطوير مشروعات في الإسكندرية ورشيد

كتب : محمد عبدالناصر

11:32 ص 08/10/2025

المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية ال

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق لديه خطة كبيرة للعمل في عدد من المناطق الجديدة وتطوير مشروعات بها مثل رشيد والإسكندرية.


وأضاف صديق أن الصندوق يتواجد حاليا في 5 مشروعات في مناطق متنوعة تاريخية.


وأضاف خلال المائدة المستديرة “دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة”، أن السائح الأجنبي يأتي ليعيش تجربة مختلفة والتعرف على ثقافة البلد التي يتواجد بها، لذا فإن الصندوق يختار مبان تراثية ويقوم بتطويرها ليناسب السائح الأجنبي.


وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن حجم المشروعات التي يتولى الصندوق تطويرها حاليا يصل إلى 850 فدانا داخل القاهرة التاريخية.


