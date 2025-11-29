موعد حجز شقق الإسكان التعاوني ومكان شراء كراسة الشروط

تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إحدى جهات وزارة الإسكان، الاثنين المقبل 1 ديسمبر 2025، في طرح شقق جديدة للحجز في عدد من المدن الجديدة.

وأكدت الهيئة، أنه سيتم فتح باب الحجز لـ253 وحدة سكنية بمواقع متميزة، ويستمر التقديم حتى يوم 25 ديسمبر المقبل.

كراسة شروط شقق تعاونيات الإسكان

يبلغ ثمن كراسة الشروط 500 جنيه، ويتم الحصول عليها من مقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: 3 ش سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل – تعاونيات الدلتا – عمارة 7 – شقة 4.

وأكدت الهيئة، أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة 12 ظهرًا طبقًا للمواعيد الواردة بكراسة الشروط لكل مشروع بالقاعة الرئيسية بالمقر الرئيسي للهيئة، فيما عدا قرعة عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس، ستجرى في فرع الهيئة بمحافظة السويس، وفي حالة السداد بالكامل يحق للمتقدم اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة.

وأكدت الهيئة، أن الشقق تشمل: لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة أكتوبر، لؤلؤة بدر، لؤلؤة العاشر من رمضان.

كما يتوجد شقق في مدينة العاشر من رمضان مجاورات (60–62–64)، وفي 15 مايو مجاورة 31، وفي محافظة السويس بعمارات مشروع مدينة الأمل.

وأضافت الهيئة، أن الوحدات منفذة وجاهزة للتسليم فور الانتهاء من الإجراءات والسداد، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، من هنا.

