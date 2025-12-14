إعلان

وزير الإسكان يشارك في فعاليات المنتدي الوزاري العربي السادس للإسكان

كتب : مصراوي

04:35 م 14/12/2025

المهندس شريف الشربيني

القاهرة- أ ش أ:

شارك وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني اليوم الأحد، في فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت شعار "استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال" والمنعقد بمدينة الدوحة باستضافة كريمة من دولة قطر والمقام على هامش الدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير خلال الفترة 14-16 ديسمبر 2025، يرافقه وفد من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، المهندسة إلهام السرجاني مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية.

بدأت الفعاليات بمراسم افتتاح المنتدى بحضور لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين، وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية لـ/بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة - دولة قطر، وكلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتم عرض فيلم وثائقي حول التطور العمراني في دولة قطر.

شهد المعرض المصاحب للمنتدى حضورا مكثفًا حيث ضم عددا من أجنحة الدول العربية التي استعرضت أهم مشروعات الإسكان والعمران وجناح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذا شركات التطوير العقاري، وقد كان للجناح المصري تواجد فعال حيث ضم أهم مشروعات الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها بالإضافة الى الأفلام الوثائقية حول مشروعات الوزارة الكبرى.

المهندس شريف الشربيني المنتدي الوزاري العربي للإسكان وزير الإسكان استدامة عمرانية مدينة الدوحة

