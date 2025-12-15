إسكان الشيوخ تبدأ مناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الجديد

كتب- نشأت علي:

انطلقت منذ قليل اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، حيث خُصص الاجتماع الأول لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتحديد الملفات الأساسية التي ستتناولها خلال الفترة المقبلة، بما يعكس التزام اللجنة بمتابعة مشروعات البنية التحتية وخطط التنمية المحلية بشكل منظم وفعّال.

أما الاجتماع الثاني، فخُصص لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي المعروف بـ«طريق الجيش» من محافظة الأقصر حتى أسوان، وهو مشروع استراتيجي يسهم في تعزيز حركة النقل بين محافظات الصعيد، ويدعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح النائب ناصر الضو، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، أن الاجتماعين يعكسان حرص اللجنة على متابعة الملفات الحيوية، مؤكدًا أن التركيز ينصب على تنفيذ المشروعات التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز التنمية وربط المدن والمحافظات الجنوبية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.