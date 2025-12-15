"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة أرض أكتوبر، وذلك في أعقاب بيان النيابة العامة بشأن وجود مخالفات محل تحقيق حاليًا.

وكتب سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى من يهمه الأمر.. إذا كان هناك أي خطأ منسوب إلى مجلس الإدارة، فنحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة، وأنا أولهم، والمثول أمام أي جهة".

وأضاف: "أما الكيان فهو رمز رياضي مصري أصيل، ملك لأعضائه وجماهيره، وكلّي أمل ورجاء أن نتعاون جميعًا للحفاظ عليه وعلى تاريخه ومكتسباته وتنميته، للوقوف مستقبلًا أمام أي عقبات".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا رسميًا، أمس الأحد، أكدت فيه أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن أزمة أرض أكتوبر، مع رصد بعض المخالفات المتعلقة ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وممارسة أنشطة بعيدة عن المجال الرياضي، بإجمالي قيمة مالية بلغت 780 مليون جنيه، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

وتأتي هذه التطورات في ظل شكوى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من قرار سحب أرض النادي، وهو ما تسبب في أزمة مالية خانقة انعكست بشكل سلبي على مختلف الفرق الرياضية بالنادي، وفي مقدمتها فريق كرة القدم.