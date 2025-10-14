إعلان

صندوق التنمية الحضرية يعلن بدء تسليم شقق "ريان داره" بالفيوم

كتب : محمد عبدالناصر

11:11 ص 14/10/2025

وحدات صندوق التنمية الحضرية

أعلن صندوق التنمية الحضرية عن بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات بمشروع "ريان داره" بمدينة الفيوم، بمحافظة الفيوم، للوحدات المباعة في المرحلتين الأولى والثانية بالعمارات أرقام (٣، ٤، ٥، ٦، ٧) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025.

وأكد الصندوق، أن على العملاء التوجه لمقر صندوق التنمية الحضرية الكائن بـ 3 شارع المخيم الدائم، مدينة نصر - القاهرة، اعتباراً من 19 أكتوبر 2025 لاستلام خطابات خاصة باستلام الوحدات يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 3 عصراً.

وتابع: يجب على العميل استلام خطاب التسليم من مقر الصندوق حسب التوقيتات المحددة، ومن ثم التوجه مصطحباً الخطاب والمستندات المطلوبة إلى موقع المشروع لاستلام الوحدة وفق المواعيد المحددة لكل عمارة.

على العملاء الالتزام بإحضار:

• أصل عقد البيع للاطلاع.

• أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

• أصل وصورة من التوكيل أو التفويض المختوم لخدمة الاستلام في حال الوكيل.

كما يلتزم العملاء بالنظام والتعليمات داخل المشروع وعدم السماح بالتنازل أو البيع إلا للمدرجين في بيانات الصندوق.

وأوضح صندوق التنمية الحضرية أنه سيتم الإعلان عن مواعيد تسليم باقي الوحدات في باقي المشروعات تباعًا، وذلك حرصًا على التنظيم وتسهيل عملية الاستلام بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة.

صندوق التنمية الحضرية تسليم شقق الفيوم

