"ترقب وصوله للقاهرة".. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

نجح مسؤولو نادي الزمالك في احتواء أزمة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما قاموا بصرف جزء من مستحقاته المالية المتأخرة خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إنذار اللاعب بفسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم انتظام صرف مستحقاته.

وبحسب مصدر مطلع داخل النادي، فإن إدارة الزمالك تحركت سريعًا لتسوية الأزمة مع اللاعب، خوفًا من تكرار سيناريو رحيل بعض اللاعبين مؤخرًا بسبب الأزمات المالية، خاصة بعدما لوّح الدباغ بفسخ عقده من طرف واحد، على غرار ما حدث مع صلاح مصدق وعبد الحميد معالي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عدي الدباغ في بداية الموسم الجاري قادمًا من الدوري البلجيكي، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ونصف، في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر هجومية مميزة، إلا أن تأخر صرف المستحقات تسبب في توتر العلاقة خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن صرف جزء من المستحقات ساهم في تهدئة الأجواء بين الطرفين، مع وجود وعود من الإدارة باستكمال سداد باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع اللاعب للتراجع عن خطوة فسخ التعاقد في الوقت الحالي.

وتأتي تحركات الزمالك السريعة في ظل الاهتمام المتزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستويات قوية مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب، الأمر الذي أدى إلى تلقيه عدة عروض خارجية، ما زاد من قلق إدارة النادي بشأن إمكانية رحيله.

ويترقب الجهاز الفني للزمالك موعد وصول عدي الدباغ إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا للمباريات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من إمكانياته الفنية بعد استقرار موقفه التعاقدي مع النادي.