مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

0 0
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"ترقب وصوله للقاهرة".. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

كتب : محمد خيري

03:08 م 15/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    لحظة هدف عدي الدباغ (13) (1)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ (4)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ (5)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ - فلسطين
  • عرض 14 صورة
    احتفال عدي الدباغ بهدفه ضد طلائع الجيش
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ (3)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ 1
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ (6)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ (1)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (1)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح مسؤولو نادي الزمالك في احتواء أزمة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما قاموا بصرف جزء من مستحقاته المالية المتأخرة خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إنذار اللاعب بفسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم انتظام صرف مستحقاته.

وبحسب مصدر مطلع داخل النادي، فإن إدارة الزمالك تحركت سريعًا لتسوية الأزمة مع اللاعب، خوفًا من تكرار سيناريو رحيل بعض اللاعبين مؤخرًا بسبب الأزمات المالية، خاصة بعدما لوّح الدباغ بفسخ عقده من طرف واحد، على غرار ما حدث مع صلاح مصدق وعبد الحميد معالي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عدي الدباغ في بداية الموسم الجاري قادمًا من الدوري البلجيكي، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ونصف، في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر هجومية مميزة، إلا أن تأخر صرف المستحقات تسبب في توتر العلاقة خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن صرف جزء من المستحقات ساهم في تهدئة الأجواء بين الطرفين، مع وجود وعود من الإدارة باستكمال سداد باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع اللاعب للتراجع عن خطوة فسخ التعاقد في الوقت الحالي.

وتأتي تحركات الزمالك السريعة في ظل الاهتمام المتزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستويات قوية مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب، الأمر الذي أدى إلى تلقيه عدة عروض خارجية، ما زاد من قلق إدارة النادي بشأن إمكانية رحيله.

ويترقب الجهاز الفني للزمالك موعد وصول عدي الدباغ إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا للمباريات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من إمكانياته الفنية بعد استقرار موقفه التعاقدي مع النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عدي الدباغ فلسطين منتخب فلسطين الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء