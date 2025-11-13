تطوير المحور المركزي في الشيخ زايد وبدء العمل في محور الشباب قريبًا -صور

بدأت وزارة الإسكان في طرح شقق جديدة ضمن 6 مشروعات، شملت 25012 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

- طرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، بمدينتي المنصورة الجديدة وغرب قنا، بمقدم جدية حجز ١٥١ ألف جنيه للوحدة.

- طرح عدد 1680 وحدة بمشروع ( الإسكان الحر ) بمدينة السويس الجديدة بمقدم جدية حجز ١٥١ ألف جنيه للوحدة.

- طرح عدد 264 وحدة بمشروع (روضة العبور) بمدينة العبور، بمقدم جدية حجز ١٥١ ألف جنيه للوحدة.

- طرح ١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز ٢٠١ ألف جنيه بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - العلمين - أكتوبر الجديدة - السويس الجديدة - بدر - ١٥ مايو - دمياط الجديدة - قنا الجديدة).

طرح ٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) بمقدم جدية حجز ٢٥1 ألف جنيه بمدن ( العبور - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة - الشيخ زايد)، و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز 151 الف جنيه.

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة ) ، أو من خلال فروع البنوك ، أو عن طريق الانترنت البنكى للبنوك ، أو من خلال مكاتب البريد.

وستتم عملية حجز الوحدات من خلال تحميل كراسة الشروط و دفع جدية الحجز خلال الفترة من يوم ١٦/١١/٢٠٢٥ حتى يوم ١٥/١٢/٢٠٢٥ ، ثم عملية إتاحة البيانات التفصيلية للوحدات إعتباراً من يوم ٤/١/٢٠٢٦.