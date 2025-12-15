صندوق التنمية الحضرية يطرح شقق جديدة في 3 مشروعات

أعلن صندوق التنمية الحضرية، طرح شقق جديدة في عدد من مشروعات الصندوق.

وأكد الصندوق، في بين، أن الشقق تتواجد في مشروعات: (مروج دارة سوهاج - توليب دارة المعصرة - جوهرة دارة المنصورة).

ويبلغ مقدم الطرح الجديد 15% بنظام التقسيط حتى 5 سنوات بدون فوائد، كما يتم سداد 5% دفعة بعد مرور عام من التعاقد.

