صندوق التنمية الحضرية يطرح شقق جديدة في 3 مشروعات

كتب : محمد عبدالناصر

01:38 م 15/12/2025

أرشيفية

أعلن صندوق التنمية الحضرية، طرح شقق جديدة في عدد من مشروعات الصندوق.

وأكد الصندوق، في بين، أن الشقق تتواجد في مشروعات: (مروج دارة سوهاج - توليب دارة المعصرة - جوهرة دارة المنصورة).

ويبلغ مقدم الطرح الجديد 15% بنظام التقسيط حتى 5 سنوات بدون فوائد، كما يتم سداد 5% دفعة بعد مرور عام من التعاقد.

