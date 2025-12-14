أسعار العقارات مرشحة للارتفاع 15% في 2026 وحدائق أكتوبر من أفضل الفرص

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع المهندس أحمد جبر رئيس شركة نايل ستون للتطوير العقاري، أن ترتفع أسعار العقارات خلال 2026 بشكل متوسط 15%، مدفوعة بزيادة تكاليف البناء والخامات، إلى جانب استمرار الطلب الحقيقي على العقار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار.

وأوضح جبر أن التحوط من ارتفاع الأسعار يتطلب اتخاذ قرارات استثمارية مبكرة، أبرزها الشراء في المراحل الأولى للمشروعات، والاستفادة من أنظمة السداد المرنة، بالإضافة إلى التوجه نحو المشروعات التي تقدم قيمة تشغيلية حقيقية وليس مجرد منتج سكني تقليدي، بجانب الموقع المميز للمشروعات.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت مشروع سمايا ريزيدنس في حدائق أكتوبر، على مساحة 11.5 فدان، بجوار القرية الكونية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.

وأكد أن سعر المتر يبدأ من 23 ألف جنيه، مع أنظمة سداد تمتد حتى 10 سنوات، مما يجعل المشروع فرصة قوية للسكن والاستثمار في واحدة من أكثر المناطق نموًا في غرب القاهرة.

وأوضح أن أفضل مناطق الاستثمار العقاري حاليًا تشمل حدائق أكتوبر، والشيخ زايد الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، لما تتمتع به هذه المناطق من بنية تحتية قوية، وتنوع في الأنشطة السكنية والاستثمارية، فضلًا عن الدعم الحكومي المستمر لتطويرها.

إن مشروعات الشقق الفندقية تُعد من أكثر الأنماط الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة الحالية، خاصة في مدينة حدائق أكتوبر، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وتكامل الخدمات بها، إلى جانب قربها من المحاور الرئيسية والمناطق السياحية والخدمية.

وأضاف جبر أن الشقق الفندقية تمثل فرصة استثمارية مزدوجة، حيث تجمع بين العائد الدوري من التأجير وقيمة متنامية على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد من الوافدين والعمالة المتخصصة والزائرين لفترات قصيرة يعزز من جدوى هذا النوع من المشروعات داخل حدائق أكتوبر.

وأكد المهندس أحمد جبر أن السوق العقاري المصري لا يزال يمتلك فرصًا استثمارية قوية، شرط حسن اختيار الموقع والتوقيت ونوعية المنتج العقاري، مع التركيز على المشروعات التي تحقق عائدًا مستدامًا على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر