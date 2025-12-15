إعلان

السياحة: فنادق الساحل الشمالي كاملة الإشغال شتاءً

كتب : محمد أبو بكر

04:02 م 15/12/2025

هشام إدريس عضو غرفة شركات السياحة

كتب- محمد أبوبكر:
قال هشام إدريس، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، إن فنادق الساحل الشمالي تشهد حاليًا نسب إشغال كاملة وصلت إلى 100%.

وأوضح إدريس، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المطاعم التابعة للفنادق تعمل بكامل طاقتها رغم دخول فصل الشتاء، مشيرًا إلى استمرار وجود أنشطة صيفية خاصة، إلى جانب تنظيم فعاليات مرتبطة بالمحميات البرية، ما يعزز من جذب الزائرين.

وأكد الخبير السياحي أن جميع الفنادق ممتلئة، وأن الموسم السياحي في الساحل الشمالي يشهد ذروته حاليًا، وسط إقبال كبير من السائحين.

غرفة شركات السياحة الساحل الشمالي فنادق الساحل الشمالي هشام إدريس

