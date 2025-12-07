جهاز 6 أكتوبر يسحب الوحدات المخالفة بعد تحويلها لنشاط تجاري

قاد المهندس محمد عبدالله، رئيس الجهاز، حملة مكبرة أسفرت عن سحب عدد من الوحدات السكنية في الحي الثاني عشر، والتي قام أصحابها بتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري.

وأكد رئيس الجهاز، أن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى شدد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تخل بالطابع السكني للمدينة وتؤثر على راحة قاطنيها.

وأضاف المهندس محمد عبدالله على أن سحب الوحدات المخالفة يهدف إلى:

- منع تحويل العمارات والمباني المخصصة للإسكان إلى أنشطة تجارية أو إدارية، مما يحافظ على هدوء وخصوصية الأحياء.

- تطبيق اللائحة العقارية التي تفرض عقوبة سحب الوحدة وإلغاء التخصيص في حال مخالفة شروط الاستخدام المخصصة للوحدة.

- إعادة الأصول العقارية التي تم التعدي عليها إلى الجهاز ليتم إعادة طرحها وفقاً للنشاط المخصص لها، بما يخدم خطط التنمية.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الدورية في جميع أحياء ومناطق المدينة، محذراً المخالفين بضرورة العودة الفورية للنشاط الأصلي، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات السحب والغلق وقطع المرافق.

ووجه المهندس محمد عبد الله تحذيراً شديد اللهجة لجميع المخالفين الذين يصرون على تغيير النشاط المخصص لوحداتهم. وأكد ان الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد كل من يعبث بمخططات المدينة ويخل بالطابع السكني لها.

وأكد رئيس الجهاز انه لن نسمح لأي ممارسات فردية عشوائية بتشويه المظهر الحضاري أو التأثير على جودة حياة سكان مدينة ٦ أكتوبر، والجهاز مستمر في حملاته الرقابية على مدار الساعة ولن يتوقف حتى يتم القضاء على كافة أشكال المخالفات.

ودعى الدكتور مصطفى عرندة المسؤل الإعلامى لجهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين، إلى التعاون الفوري والإبلاغ عن أي مخالفات لتغيير النشاط للحفاظ على حقوقهم وعلى النسق الحضاري للمدينة من خلال الإتصال على رقم ١٥١٠٠.