طرح وحدات ومحال تجارية وصيدلية للبيع بمدينتي أسوان وأسيوط الجديدتين

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 15 محلا تجاريا و صيدلية بمساحات تتراوح ( من ٢٢م٢ إلى ٦٠م٢ ) و(۸) وحدات إدارية ومهنية بمساحة (٥٧م٢) للوحدة بمختلف المناطق بمدينة أسوان الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 30/11/2025.

كما أعلن القطاع عن طرح 9 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (٢٣م٢ إلى 39م2) بمختلف أحياء مدينة أسيوط الجديدة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧

تطلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي تنمية مدينتي أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، ويمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات والصيدلية في المواعيد الرسمية لعمل الجهازين.

