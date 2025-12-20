جهاز حدائق العاصمة يُطلق تطبيقًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى المواطنين

أعلن المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إطلاق تطبيق إلكتروني، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بمختلف قطاعات العمل، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وذلك في إطار تطوير أداء الخدمة، من خلال التعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين وإرسالها من خلال تطبيق تلقي الشكاوي للعمل على حلها على الفور.

وأوضح "العربي"، في بيان اليوم"، آلية العمل بالتطبيق الإلكتروني، حيث يمكن للمواطن تحميل التطبيق الخاص، ومن ثم يتم التسجيل على التطبيق يلي ذلك الدخول واختيار القسم الخاص بالشكوى، ويتم رفع الشكوى ببعض البيانات المطلوبة وإرفاق صورة إن وجدت.

بعد ذلك يتم تحويل الشكوى للمختص فورًا بشكل تلقائي من خلال التطبيق والتعامل عليها من قبل فريق العمل بجهاز المدينة، ثم يتم بعدها توضيح حالة المعاملة أو الشكوى للمواطن (جار التعامل عليها - تم نهوها) وفي حالة تم الانتهاء من حلها، يتم إرسال إشعار للمواطن مقدم الشكوى بالحل ومدعم بصورة بعد حل الشكوى.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين، إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بقاطني مدينة حدائق العاصمة، والذي يمكن تحميله من خلال الرابط التالي:

• iOS.. اضغط هنا

• Android.. اضغط هنا

وأكد المهندس أحمد العربي، أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري، ويمكن للمواطن أن يتابع خطوات حل مشكلته ومتابعتها وعلى أن يتم إرسال إشعار للمواطن فور الانتهاء من حل المشكلة، كما أن جهاز المدينة يعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

