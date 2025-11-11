قال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 10% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن السوق لم يشهد تباطؤًا، وإنما عاد إلى معدلات نمو طبيعية بعد طفرة غير مسبوقة تجاوزت 150% خلال العام الماضي.

وقال سلام، في مقابلة مع قناة "العربية Business"، إن السوق العقاري المصري حقق مبيعات أعلى من العام الماضي وفقًا لنتائج الشركات المعلنة، مؤكدًا أن المشتري المحلي لا يزال المحرك الأساسي لحجم المبيعات، رغم زيادة الطلب من المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أن الطلب ما زال قويًا، لكن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت مؤقتًا بارتفاع التضخم والضغوط الاقتصادية. وأشار إلى أن طلبات إلغاء التعاقدات العقارية لا تزال عند مستويات منخفضة، حيث لم تتجاوز 6% منذ بداية عام 2025، رغم الطفرة الاستثنائية في المبيعات خلال 2024، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا على سلامة السوق واستقراره.

وأوضح سلام أن تراجع أسعار الفائدة يمنح السوق متنفسًا كبيرًا، إذ يدفع الشركات إلى طرح برامج سداد أطول تصل إلى 12 عامًا، مؤكدًا أن أسعار العقارات لن تنهار مع انخفاض الفائدة، نظرًا لارتفاع تكاليف البناء والأراضي والمدخلات الأساسية.

وأشار إلى أن السوق الثانوي يتأثر مباشرة بمستويات السيولة المتاحة للمواطنين، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد تحركات مختلفة بين السوقين الأولي والثانوي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن نمو المبيعات الجديدة بنسبة 11.2% خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، لتصل إلى 36.3 مليار جنيه، بدعم من بيع الوحدات الجاهزة عالية القيمة ونجاح المشروعات الجديدة التي أطلقتها الشركة.

وخلال الربع الثالث منفردًا، سجلت الشركة مبيعات بقيمة 15.1 مليار جنيه، بنمو سنوي 27.5% مقارنة بـ11.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، في تأكيد جديد على قوة الطلب على مشروعات الشركة.

وفيما يتعلق بالإيرادات، حققت "مدينة مصر" 7.4 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2025، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، مدعومة بنمو تسليم الوحدات الذي شهد قفزة كبيرة على أساس سنوي.

وخلال الربع الثالث، سجلت الشركة 2.6 مليار جنيه إيرادات، مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

سجل مجمل ربح الشركة 4.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2025، بتراجع 10.4% عن الفترة المقارنة، ليصل هامش مجمل الربح إلى 66.2% مقابل 73.2% في العام الماضي.

