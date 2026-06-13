330 ألف م³ يوميًا.. وزيرة الإسكان تتابع مشروع صرف القاهرة الجديدة

واصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها الميدانية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تابعت أعمال تطوير ورفع كفاءة مشروع "دار مصر - الأندلس"، الذي يضم 70 عمارة سكنية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

رافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

الإسكان تتابع تطوير الخدمات بدار مصر الأندلس

اطلعت الوزيرة على جهود جهاز المدينة في معالجة الملاحظات الخاصة بأعمال اللاندسكيب والمسطحات الخضراء، والتي تشمل إعادة تأهيل المناطق المزروعة وتحسين التوزيع النباتي داخل المشروع.

كما تضمنت الأعمال رفع كفاءة شبكات الري وصيانة الزراعات القائمة بما يضمن استدامتها والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمشروع.

رفع كفاءة الممرات وتحسين بيئة الحركة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، أعمال تحسين الحركة داخل المشروع من خلال تطوير الممرات الداخلية والمناطق المفتوحة، إلى جانب معالجة بعض الملاحظات الخدمية.

وتهدف هذه الأعمال إلى تعزيز سهولة التنقل داخل المشروع وتوفير بيئة سكنية أكثر راحة للقاطنين.

خطة شاملة لتحسين الخدمات والنظافة والإضاءة

شملت خطة التطوير رفع كفاءة عناصر الإضاءة العامة، وتحسين مستوى النظافة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، مع التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة من السكان.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف رفع مستوى رضا السكان وتحسين جودة الخدمات اليومية داخل المشروع.

الإسكان: تطوير شامل للارتقاء بالمظهر الحضاري

أوضحت الوزارة أن خطة التطوير الحالية تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري لمشروع "دار مصر – الأندلس"، وتوفير بيئة سكنية مستقرة ومتكاملة، بما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على كفاءة المشروعات السكنية بعد تسليمها للمواطنين.

وزيرة الإسكان للسكان: مطالبكم أولوية لدى الوزارة

التقت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الجولة، عددًا من سكان المشروع، واستمعت إلى استفساراتهم ومقترحاتهم، والتي تركزت حول مواعيد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.

ووجهت الوزيرة بضرورة إطلاع السكان على تفاصيل الأعمال والبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، مؤكدة أن طلباتهم واحتياجاتهم تحظى باهتمام وأولوية لدى وزارة الإسكان، وسيتم العمل على دراستها وتلبيتها.