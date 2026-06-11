إعلان

وزيرة الإسكان تصدر قرارين بشأن الشؤون العقارية والمياه بالجيزة

كتب : محمد عبدالناصر

08:29 م 11/06/2026

المهندسة راندة المنشاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد رضا عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بالإشراف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي قرارًا بتكليف المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة الصرف الصحي مياه الشرب المجتمعات العمرانية الإسكان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سر "البودرة السحرية".. كواليس إغلاق محل غش عصير القصب فى طوخ -صور
أخبار المحافظات

سر "البودرة السحرية".. كواليس إغلاق محل غش عصير القصب فى طوخ -صور
أول رد من التعليم على فيديو المشاجرة أمام لجنة الإعدادية بالشرقية
مدارس

أول رد من التعليم على فيديو المشاجرة أمام لجنة الإعدادية بالشرقية

ملخص حفل افتتاح كأس العالم 2026 (صور)
كأس العالم 2026

ملخص حفل افتتاح كأس العالم 2026 (صور)
اعترضت على التصوير فألقت زجاجة تجاه السيارة.. تفاصيل فيديو الوراق
حوادث وقضايا

اعترضت على التصوير فألقت زجاجة تجاه السيارة.. تفاصيل فيديو الوراق

صور.. مد تشغيل المونوريل حتى 3 صباحًا بسبب كأس العالم
أخبار مصر

صور.. مد تشغيل المونوريل حتى 3 صباحًا بسبب كأس العالم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

0 0

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟