استهلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها بمدينة القاهرة الجديدة بتفقد أعمال تنفيذ وربط خطوط الانحدار الرئيسية للصرف الصحي المتجهة إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، بطاقة تصل إلى 330 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة المرافق.

ورافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وزيرة الإسكان: المشروع يدعم التوسعات العمرانية ويرفع كفاءة الخدمات

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية المشروع باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، بما يمكنها من استيعاب النمو العمراني والسكاني المتسارع.

وأضافت أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة نقل وتصريف مياه الصرف الصحي، وتخفيف الأحمال عن الشبكات والمحطات القائمة، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الاعتمادية التشغيلية لمنظومة المرافق.

وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية

استمعت الوزيرة، إلى عرض تفصيلي حول نسب تنفيذ المشروع، والذي يشمل تنفيذ وربط عدد من خطوط الانحدار الرئيسية بأقطار مختلفة لخدمة المناطق السكنية والتجمعات العمرانية بالمدينة.

وتضمنت الأعمال خطوط محطات (7) و(3) و(1)، بالإضافة إلى خطوط البنفسج والياسمين والميراج والشويفات الرئيسية، بأقطار تتراوح بين 800 و1800 ملليمتر.

الإسكان: تشغيل خط الشويفات بكامل طاقته

كما تابعت وزيرة الإسكان أعمال التشغيل بالمشروع، حيث تم الانتهاء من ربط خط محطة الشويفات الرئيسية بقطر 1600 ملليمتر بمحطة معالجة الجبل الأصفر، ودخوله الخدمة بكامل طاقته التشغيلية.

ويتم حاليًا ضخ نحو 46 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي عبر الخط إلى محطة المعالجة.

نائب وزيرة الإسكان: الانتهاء من 5 خطوط رئيسية بالكامل

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتجهيز وربط خمسة خطوط رئيسية بالكامل وأصبحت جاهزة للتشغيل وضخ المياه.

وأشار إلى استمرار أعمال الدفع النفقي أسفل الطريق الدائري لاستكمال ربط خط محطتي الياسمين والميراج بقطر 1500 ملليمتر تمهيدًا لدخوله الخدمة ضمن المنظومة المتكاملة للصرف الصحي بالمدينة.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تطوير مستمر لمواجهة الزيادات المستقبلية

أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة جهود تطوير منظومة الصرف الصحي ورفع كفاءة التشغيل لمواجهة الزيادات المستقبلية في الأحمال.

وأضاف أن تلك الأعمال تستهدف ضمان استقرار واستدامة خدمات الصرف الصحي، ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني التي تشهدها المدينة.

وزيرة الإسكان: الالتزام بالجداول الزمنية وسرعة الانتهاء من الأعمال

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام الجولة، بضرورة استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

وأكدت أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.