أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أنه يتم حاليًا دراسة زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية من "بيت الوطن"، بما يسهم في زيادة فرص المتقدمين للحصول على قطعة أرض.

كما أعلنت وزيرة الإسكان، استمرار استقبال التحويلات الخاصة باستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن"، وذلك حتى 15 يونيو الجاري، مع السماح باستقبال تحويلات جديدة خلال الفترة نفسها.

وأضافت أن استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص سيبدأ اعتبارًا من صباح يوم 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.

الإسكان: طرح 4543 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة

أوضحت الوزيرة أن الطرح الحادي عشر من مشروع "بيت الوطن" يضم 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

راندة المنشاوي: "بيت الوطن" يدعم المصريين العاملين بالخارج

أكدت وزيرة الإسكان أن برنامج "بيت الوطن" يستهدف دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من تملك أراضٍ سكنية داخل وطنهم بشروط ميسرة تضمن تكافؤ الفرص.

وأضافت أن الوزارة تلتزم بتخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل حاجز، حتى في حال إجراء أكثر من تحويل مالي، على أن يتم تسجيل تحويل واحد فقط وفقًا لأولوية وصول التحويلات الواردة من البنك المركزي المصري.

وزيرة الإسكان: حظر التصرف في الأراضي دون موافقة مسبقة

شددت الوزيرة على عدم السماح بالتنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة قانونية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص وسداد المصروفات الإدارية المقررة.

وليد عباس: ضرورة كتابة كود الحجز في التحويلات التنشيطية

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ضرورة كتابة كود حجز القطعة الجديدة المراد حجزها عند إجراء التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص.

وأوضح أنه في حال وصول الحوالة دون كود الحجز، سيتم تسجيلها باسم القائم بالتحويل البنكي، مؤكدًا أن أولوية التخصيص تتم بمنتهى الشفافية ووفقًا لترتيب وصول التحويلات الوارد من البنك المركزي المصري.

وأشار وليد عباس إلى أن الوزارة أتاحت للحاجزين إمكانية تحويل الأرصدة خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 يونيو 2026، كما سيتم استقبال التحويلات التنشيطية اعتبارًا من 23 يونيو ولمدة 10 أيام عمل.

وفيما يتعلق بطلبات الاسترداد، أوضح أن الوزارة نجحت في تبسيط الإجراءات ضمن خطة التحول الرقمي، حيث أصبح من الممكن الاستعلام إلكترونيًا عن المتأخرات المستحقة في اليوم نفسه، على أن يتم تنفيذ طلبات الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 40 يومًا كحد أقصى.