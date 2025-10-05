إعلان

كراسة شروط ظلال.. تفاصيل أماكن وأسعار الشقق وموعد الطرح

كتب- محمد عبدالناصر:

08:00 ص 05/10/2025
    كراسه شروط مشروع ظلال الطرح الثاني
تبدأ وزارة الإسكان، بالتعاون مع منصة مصر العقارية، في أول مرحلة من شقق مشروع ظلال يوم 10 أكتوبر الجاري.

ويصنف مشروع ظلال ضمن مشروعات وزارة الإسكان للإسكان الفاخر، حيث سيتم طرح قرابه 9 آلاف وحدة سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا، وجاءت متوسط سعر المتر ةالاماكن على النحو التالي:

- سجل سعر المتر في مدينة الشيخ زايد 34,900 جنيه.

- سجل سعر المتر فيمدينة القاهرة الجديدة 33,250 جنيه.

- سجل سعر المتر في مدينة ٦ أكتوبر 32,600 جنيه.

- سجل سعر المتر في مدينة الشروق 30,950 جنيه.

- سجل سعر المتر في مدينة العبور 30,100 جنيه.

- سجل سعر المتر في مدينة العلمين الجديدة 29,000 جنيه.

- سجل سعر المتر في مدينة حدائق العاصمة 27,600 جنيه.

- سجل سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 26,900 جنيه.

