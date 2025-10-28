تشهد القاهرة في عام 2025 قفزة غير مسبوقة في أسعار العقارات، لتصبح بعض أحيائها ضمن الأغلى في الشرق الأوسط.

فمع تسارع وتيرة النمو العمراني، وارتفاع تكلفة البناء، وتزايد الطلب المحلي والعربي على السكن الفاخر، تحولت العاصمة إلى ساحة تنافس بين المناطق الراقية مثل القاهرة الجديدة، الزمالك، والشيخ زايد.

وفي التقرير التالي نرصد أسعار أهم وأغلي المناطق في القاهرة الكبرى وفقا لمنصة مصر العقارية، والتي تعتبر المنصة الإلكترونية الحكومية الرسمية حاليا:

جاردن سيتي

منطقة جاردن سيتي، والتي تقع بجوار كورنيش النيل، وقريبه من وسط البلد، وتعتبر من أقدم الأحياء الراقية التي تحتفظ برونقها التاريخي؛ وتضم المنطقة قصورًا وفيلات تعود إلى بدايات القرن العشرين.

وسجل متوسط سعر المتر 70 ألف جنيه في بعض العقارات، بينما وصلت بعض الفيلات المطلة على النيل إلى ما يزيد على 150 مليون جنيه.

المعادي:

تعد المعادي واحدة من أرقى مناطق القاهرة وتتميز بطابعها الهادئ وموقعها الفريد على ضفاف النيل، تجمع المنطقة بين الأحياء القديمة التي ما زالت تحتفظ بطرازها الإنجليزي العريق، والمناطق الحديثة التي تضم مجمعات سكنية راقية.

وتراوحت أسعار المتر بين 30 إلى 50 ألف جنيه، بينما تخطت أسعار بعض الفيلات في المعادي القديمة حاجز الـ 40 مليون جنيه، ما يجعلها من أغلى المناطق السكنية في مصر.

مصر الجديدة

تعد مصر الجديدة (هليوبوليس) واحدة من أكثر أحياء القاهرة ارتفاعا في الأسعار خلال عام 2025، حيث تراوحت أسعار المتر بين 25 و45 ألف جنيه، مع تسجيل قيم أعلى في الفيلات التاريخية ذات الطابع المعماري الفريد.

القاهرة الجديدة:

مدينة القاهرة الجديدة وتحديدا في التجمع الخامس الأشهر بين أحياء المدينة، نظرا لوجود معظم شكرات التطوير العقاري وتميزه الخدمات من مدارس وجامعات ومستشفيات، ومراكز تسوق كبرى مثل كايرو فستيفال سيتي.

وتراوح سعر المتر السكني بين 45 ألف وحتى 70 ألف جنيه فيما تراوح أسعار الفلل بين 50 إلى 60 مليون جنيه.

الرحاب:

تواصل مدينة الرحاب داخل القاهرة الجديدة واحتفاظها بمكانتها كأحد أشهر المجتمعات السكنية المتكاملة في مصر.

وبلغ سعر المتر بين 30 إلى 50 ألف جنيه، مدفوعا بجودة التخطيط العمراني وسمعة المنطقة المتميزة التي تجمع بين الهدوء والراحة وكافة مقومات الحياة العصرية.

مدينتي

حافظت مدينة مدينتي على مكانتها كإحدى أغلى المناطق السكنية في شرق القاهرة، حيث تراوحت أسعار المتر بين 25 إلى 40 ألف جنيه، ما يجعلها ضمن الفئة الأعلى سعرًا في السوق العقاري المصري.

مدينة الشروق:

أما مدينة الشروق الواقعة شرق القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية وطريق السويس، تراوحت أسعار المتر بها بين 20 إلى 35 ألف جنيه، مدفوعة بموقعها المتميز وانخفاض الكثافة السكانية مقارنة بالمناطق الأخرى.

أكتوبر وزايد:

تعد مدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر من أبرز مدن غرب القاهرة الكبرى التي شهدت طفرة عقارية لافتة في عام 2025، وتضم المنطقتان عددا من المجمعات السكنية الفاخرة مثل مشروعات شركة بالم هيلز وسوديك وماونتن فيو، وإعمار، إلى جانب جامعات خاصة ومراكز تسوق كبرى مثل مول العرب، ومول مصر.

وتراوحت أسعار المتر المربع للشقق الفاخرة بين 45 إلى 55 ألف جنيه، بينما وصلت أسعار الفيلات في بعض الكمبوندات إلى ما بين 40 و70 مليون جنيه.

العاصمة الإدارية:

أما العاصمة الإدارية الجديدة، فتعد المشروع القومي الأضخم حاليا، حيث تمثل مركز المستقبل الإداري والسياسي للدولة، حيث تعتمد المدينة في تصميمها على بنية تحتية تضاهي كبرى المدن العالمية، تشمل شبكة طرق حديثة، والقطار الكهربائي، والمونوريل، والمباني الذكية.

وتراوحت أسعار المتر في الأحياء الفاخرة بين 35 إلى 60 ألف جنيه، بينما تجاوزت أسعار الفيلات 30 مليون جنيه.

