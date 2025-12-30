إعلان

جهاز القاهرة الجديدة يكشف آخر مستجدات إصلاح خط المياه بشارع التسعين

كتب : محمد عبدالناصر

06:10 م 30/12/2025

إصلاح خط المياه بشارع التسعين

أعلن جهاز القاهرة الجديدة عن الانتهاء "في وقت قياسي"، من أعمال إصلاح كسر خط صرف طرد صحي قطر 1200 مم (GRP) بمنطقة التسعين الجنوبي، والذي حدث صباح اليوم.

وأكد الجهاز أنه جارٍ تنفيذ أعمال الردم وإعادة الشيء لأصله بواسطة إدارة الطرق، دون أي تأثير على خدمة مياه الشرب.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الاستجابة الفورية ساهمت في السيطرة على الموقف وإنهاء الإصلاح في وقت وجيز، مقدمًا الشكر لإدارات الجهاز والشركات العاملة، وكذلك لرجال المرور والأمن، لدورهم في تأمين الموقع وتسهيل الأعمال.

القاهرة الجديدة كسر ماسورة مياه إصلاح خطوط المياه

