جهاز القاهرة الجديدة يكشف آخر مستجدات إصلاح خط المياه بشارع التسعين

أعلن جهاز القاهرة الجديدة عن الانتهاء "في وقت قياسي"، من أعمال إصلاح كسر خط صرف طرد صحي قطر 1200 مم (GRP) بمنطقة التسعين الجنوبي، والذي حدث صباح اليوم.

وأكد الجهاز أنه جارٍ تنفيذ أعمال الردم وإعادة الشيء لأصله بواسطة إدارة الطرق، دون أي تأثير على خدمة مياه الشرب.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الاستجابة الفورية ساهمت في السيطرة على الموقف وإنهاء الإصلاح في وقت وجيز، مقدمًا الشكر لإدارات الجهاز والشركات العاملة، وكذلك لرجال المرور والأمن، لدورهم في تأمين الموقع وتسهيل الأعمال.