جهاز القاهرة الجديدة يصدر بيانا بشأن كسر خط الصرف "التسعين الجنوبي"

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الانتهاء من أعمال شفط المياه داخل شارع التسعين الجنوبي الناتجة عن كسر خط الطرد الرئيسي بقطر 1200 مللي.



وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه حدث كسر بخط صرف طرد صحي قطر 1200 مم (GRP) بمنطقة التسعين الجنوبي.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه لا يوجد أي تأثير على خدمة مياه الشرب.

وتابع: جارٍ حاليًا العمل على أعمال الإصلاح اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية لضمان سرعة الانتهاء وعودة الوضع لطبيعته في أسرع وقت.