قال المهندس أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة "إنترو جروب"، أن الاستثمار العقاري في مصر سيظل من أكثر القطاعات أمانا واستقرارا رغم التقلبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حاليًا هدوء نسبي في حركة المبيعات، إلا أن القطاع لا يزال الأفضل والأكثر جذبًا للاستثمار، بفضل الطلب الحقيقي على السكن.

وأكد عباس، لمصراوي، أن قوة السوق العقارية المصرية تنبع من حجم الطلب الكبير على الوحدات السكنية، وليس فقط من الاستثمارات أو المضاربات، وهو ما يمنح القطاع مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن العقار سيبقى الملاذ الآمن للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف أن الشركة حصلت مؤخرًا على قطعتي أرض من وزارة الإسكان بقيمة تصل إلى 4.5 مليار جنيه، ضمن خطة التوسع في مشروعاتها، موضحًا أن المشروع الأول يقع على مساحة 45 فدانا بمنطقة الجولدن سكوير في القاهرة الجديدة، بينما يقع المشروع الثاني على مساحة 31 فدانا بمدينة الشيخ زايد.

وأشار إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروعين تتجاوز 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف من خلالهما تقديم مشروعات عمرانية متكاملة.

وأكد أن شركة هيلز للتطوير العقاري التابعة للمجموعة وقعت عقد شراكة مع شركة بروتكشن للتطوير العقاري لتطوير مشروعين في الشيخ زايد الجديدة باستثمارات 8.4 مليار جنيه.

وأكد عباس أن السوق المصرية تشهد في الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من المستثمرين والمواطنين بالدول العربية لشراء العقارات في مصر، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قوة الاقتصاد المصري واستقراره مقارنة بالسنوات الماضية.

وشدد على أهمية زيادة معدلات تصدير العقار خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ويساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل متنوعة في قطاعات المقاولات والخدمات والتوريد.

