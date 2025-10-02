وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع ''ديارنا'' بمدينة أكتوبر الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي لمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة، مشددًا على ضرورة رفع معدلات التنفيذ، والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال في مختلف المدن، مع الالتزام التام بالمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ، بما يضمن خروج المشروعات بالشكل اللائق الذي يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد الشربيني، وفق بيان الوزارة، أن الدولة حريصة على توفير سكن ملائم عالي الجودة لمختلف شرائح المجتمع، مع تعزيز مفاهيم الاستدامة وتنوع أنماط الإسكان، بما يحقق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة والمحافظة على الموارد.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، ووحدة الدعم الفني بالوزارة، مواقع المشروع، حيث يجري تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن المرحلة الحالية.

وشملت الجولة مراجعة الأعمال المنفذة مقارنة بالتصميمات المعتمدة، والاطلاع على التشطيبات الداخلية والخارجية، حيث تم تفقد وحدة سكنية مؤثثة كنموذج كامل التشطيب مكوَّن من 3 غرف، وأخرى مكوَّنة من غرفتين، وقد جرى اختيار خامات وألوان تتناسب مع الطابع المعماري للمشروع وتطلعات الحاجزين، إضافة إلى متابعة أعمال مداخل العمارات والوحدات السكنية.

