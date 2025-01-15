لحاجزي سكن لكل المصريين.. ماذا تفعل عند مواجهة مشكلة في رفع أوراق الحجز؟

ننشر خرائط أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج بالأماكن والمواصفات

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان اليوم الأربعاء من إتاحة سداد مقدم جدية الحجز لشقق سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد ويتبقى رفع الأوراق المطلوبة للحجز حتى 18 يناير الجاري.

ومن أهم المشكلات التي تواجه الحاجزين خلال الفترة الحالية هي عمل حساب على الموقع ورفع الأوراق المطلوبة للحجز عبر الموقع الإلكتروني www.shmff.gov.eg.

ولحل مشكلات رفع الأوراق خصص صندوق الإسكان الاجتماعي رابطا آخر يمكن من خلاله تسجيل الشكوى وحلها بشكل فوري، ليتمكن الحاجزين من استكمال إجراءات الحجز.

وأشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الصندوق رصد ظهور عدة معوقات أمام المواطنين خلال عملية رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وهو ما استدعى العمل على حلها.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني وكتابة رقمهم القومي ورقم الهاتف الخاص بهم، ثم اختيار طبيعة المشكلة التي تواجههم.

ويمكن الدخول على هذا الرابط لحل المشكلات.. اضغط هنا

ويبدأ فرز مستندات المواطنين المتقدمين ضمن إعلان سكن لكل المصريين، عقب غلق باب التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مباشرة، وذلك يوم الأحد 19 يناير 2025.

وشهد إعلان سكن لكل المصريين 5 بيع ٧٦٢٤٧٩ كراسة شروط وسداد 586 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 546 ألف مواطن.

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