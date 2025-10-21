إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)

كتب : مصراوي

03:38 م 21/10/2025

تنفيذ الصورة بالذكاء الاصطناعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحقيق- أحمد عصر:

يكشف هذا التحقيق عن واقع مراكز الشباب في القرى ومدى أهليتها لاستقبال الرياضيين من ذوي الإعاقة، في ظل وعود حكومية سابقة بتحقيق الدمج والمساواة في الفرص. فرغم وجود قوانين تكفل حق ذوي الإعاقة في ممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية، فإن التطبيق على الأرض يكشف فجوة واسعة بين النصوص والواقع، حيث يواجه هؤلاء الشباب تحديات يومية تبدأ من صعوبة الوصول إلى المراكز وتنتهي بانعدام التجهيزات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى عزوفهم عن ممارسة الرياضة.

من خلال شهادات ميدانية ورصد مباشر، يتتبع التحقيق معاناة الشباب من ذوي الإعاقة في الريف، مسلطًا الضوء على غياب الدعم الفني والمادي، وضعف البنية التحتية داخل مراكز الشباب، وتجاهل احتياجات فئة تسعى لأن تكون جزءًا فاعلًا من المجتمع الرياضي، في الوقت الذي فقدت فيه مراكز شباب القرى في المحافظات خلال العقد الأخير ثلثي الرياضيين من ذوي الإعاقة، حيث تراجعت أعدادهم بنسبة بلغت 67 بالمئة.

لاستكمال قراءة التحقيق.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مراكز شباب القرى ذوي الإعاقة ألعاب القوى كرة هدف للمكفوفين دمج ذوي الإعاقة رياضة ألعاب القوى الخماسي الحديث الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين اللجنة البارالمبية وزارة الشباب والرياضة كرة الهدف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص