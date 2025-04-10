كتبت- سارة أبو شادي

لم تكن والدة محمد السنوسي، الشاب ذو الـ21 عامًا ابن قرية المريس بمحافظة الأقصر، تتخيل أن رحلته إلى روسيا لدراسة الطب في 2021 ستنتهي به جنديًا في الجيش الروسي. على مدار سنوات، كانت تلبّي طلباته وترسل له الأموال التي يحتاجها، إلى جانب دعم والده الذي يعمل في السعودية ويرسل له المال بالعملة الأجنبية. لكن مع فرض العقوبات على روسيا، أصبحت الأم المسؤولة عن تحويل الأموال عبر "فودافون كاش".

الصدمة الكبرى جاءت عندما اكتشفت الأم أن ابنها تم تجنيده في الجيش الروسي بعد اتهامه بحيازة المخدرات، ما أدى إلى سجنه ودفعه إلى خيار لم يكن في الحسبان. ورغم أن ظروفه المادية لم تكن صعبة، ولم يكن بحاجة للعمل، فكانت الأم توفر له كل الأموال التي يحتاجها إلا أنه انحرف عن مسار دراسته، فلم يلتحق بكلية الطب كما كان يحلم، وانتهى به المطاف في دوامة لم تعرف والدته حتى الآن كيف بدأها، ولا كيف انتهت به في قلب الحرب.

محمد واحد من مجموعة مصريين وقعوا في الأسر خلال الحرب في أوكرانيا بعد مشاركتهم في صفوف الجيش الروسي. ظهر الشاب المصري، إلى جانب آخرين، في مقاطع فيديو نشرها اليوتيوبر الأوكراني ديميتري كاربينكو، حيث رووا تفاصيل تجنيدهم في روسيا والظروف التي دفعتهم للانضمام إلى الحرب.

لقراءة القصة الكاملة عبر تقنية الكروس ميديا:- من داخل السجن.. شهادات مؤلمة لشباب مصريين في الأسر الأوكراني.

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