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"صرت عايبة".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"

11:53 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

صورة تعبيرية بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي

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قصة- مارينا ميلاد

لا تنتهي معاناة النساء السوريات بعد نجاتهن من السجون وما تشهده من تعذيب وانتهاكات، بحسب مئات الشهادات الموثقة. إنما تلاحقهن معاناة أخرى أو وصمة، كما تصفن. وفي هذه القصة؛ نسرد تجربة هؤلاء مع "السجن الآخر".

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"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"