لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة

قصة - صور: مارينا ميلاد

مئات الأبواب المصرية القديمة ظهرت في متاجر وبيوت خارج مصر. لكن كيف غادرت الأبواب مكانها وتركت أصحابها ووصلت إلى أمريكا وأوروبا؟ وهل رحل باب مقبرة باسيلي باشا مثلها أم مازال في مدينته؟، فقد اختفى على نحو غامض قبل عام ونصف تقريبًا.. استناداً إلى عدة شهادات، والكثير من البحث والبيانات، نتتبع رحلة أبواب مصرية قديمة سلكت مسارًا غريبًا وغير متوقع.