أجرت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، برئاسة المهندس محمد الفار، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، لمتابعة جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من أراضيها الاستثمارية، ودعم خطط التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

جولة ميدانية لتقييم الأراضي الاستثمارية بجنوب سيناء

وقامت اللجنة بالمرور الميداني على عدد من المواقع الاستثمارية بالمحافظة لمعاينتها، والوقوف على طبيعتها ومقوماتها، تمهيدًا لاستكمال أعمال التقييم وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وحرصت اللجنة على لقاء محافظ جنوب سيناء، لاستعراض طبيعة الأراضي المتاحة كفرص استثمارية بالمحافظة، ودور اللجنة في معاينة المواقع ودراسة التسعيرات المقدمة من المحافظة، للوصول إلى تقييم عادل يتوافق مع المعايير والاشتراطات المنظمة وأعمال اللجنة العليا للتقييم.

مقترحات لتسهيل أعمال تقييم الأراضي الاستثمارية

وأكد المحافظ على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات تقييم الأراضي الاستثمارية وتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمقومات جنوب سيناء.

كما جرى مناقشة مقترح لدراسة إنشاء فروع أو آليات دعم للجنة داخل المحافظة، للمساهمة في تسهيل أعمال المعاينات وتخفيف الأعباء، وبحث مقترح مد الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال التسعير لتصبح عامًا بدلًا من ستة أشهر.