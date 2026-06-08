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محافظ البحيرة تنعى معلمة توفيت أثناء توجهها للمشاركة في أعمال الامتحانات

كتب : أحمد نصرة

03:47 م 08/06/2026

الدكتورة جاكلين عازر

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نعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، المعلمة صفاء ع.م، من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، والتي توفيت إثر حادث أليم أثناء توجهها إلى مدينة كفر الدوار للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

محافظ البحيرة تنعى معلمة توفيت أثناء أداء واجبها

وأعربت المحافظ عن خالص عزائها وصادق مواساتها لأسرة الفقيدة، ولـ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وزملاء الراحلة بقطاع التعليم، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

توجيهات عاجلة لنقل جثمان معلمة توفيت أثناء أداء واجبها

ووجهت محافظ البحيرة، فور تلقيها نبأ الحادث، مديرية التربية والتعليم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتقديم أوجه الدعم المطلوبة، والعمل على إنهاء الترتيبات الخاصة بنقل الجثمان إلى مسقط رأسها بمحافظة أسوان، تقديرًا لرسالتها التربوية ودورها المهني.

ومن جانبه، قدم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خالص التعازي لأسرة الفقيدة وزملائها، مشيدًا بإخلاصها في أداء واجبها المهني، مشيرًا إلى أنها كانت في طريقها لأداء مهمة وطنية ضمن أعمال الامتحانات.

وأضاف أن وفدًا من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة سيقوم بمرافقة الجثمان إلى محافظة أسوان، وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة.

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